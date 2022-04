Incendio auto Ascia, Pd: “È un atto ignobile, politica non arretri”

Gela. L’azione di fuoco della notte, in via Dolomiti, che ha distrutto l’automobile in uso al consigliere comunale Alessandra Ascia, viene ritenuta come un’altra intimidazione preoccupante. I dem si schierano in piena solidarietà all’ex presidente del consiglio, che ha da poco lasciato il partito. “Piena solidarietà all’amica Alessandra per il vile atto di cui è stata vittima – fanno sapere dalla segreteria cittadina e da quella provinciale del PD – siamo sicuri che le forze dell’ordine faranno piena luce sull’accaduto. Siamo convinti che il suo impegno e la sua dedizione non verranno minimamente scalfiti da questo atto ignobile”.