Incendio in appartamento a Palermo, sgomberato edificio

PALERMO (ITALPRESS) – Incendio in pieno centro a Palermo. Le fiamme si sono propagate in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo tra via Quintino Sella, via Giuseppe Mazzini e via Libertà. Sul posto vigili del fuoco, agenti della polizia di Stato e personale del 118. L’edificio è stato sgomberato e messo in sicurezza, fanno sapere i vigili del fuoco.

IL VIDEO DELL’INCENDIO

I vigili del fuoco hanno soccorso un uomo di 80 anni, rimasto intossicato. Il pensionato è stato affidato alle cure dei sanitari. La moglie in quel momento era fuori casa.

-Foto tvi Italpress-

(ITALPRESS).