“Incendio in via Goya è inaccettabile”, Greco: “Nuova videosorveglianza va attivata”

Gela. “Quanto accaduto la scorsa notte in via Goya è inaccettabile. Non è più rinviabile l’attivazione della videosorveglianza in città”. Lo dice il sindaco Lucio Greco, che ha espresso tutto il suo disappunto per quanto accaduto la scorsa notte nel rione Cantina Sociale, dove sei auto sono andate distrutte in un incendio di chiara origine dolosa.Il primo cittadino ha partecipato lunedì pomeriggio ad un incontro in prefettura, nel corso del quale si è parlato proprio del progetto di videosorveglianza e di come accelerare l’iter procedurale e l’ultimazione dei lavori. Ghelas ha già dato disponibilità alla collocazione dei sistemi nei punti della città già individuati.