Incendio nel piazzale della stazione, un arresto a Niscemi: quattro mezzi distrutti

Niscemi. Un quarantenne è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una misura cautelare richiesta dalla procura di Gela e disposta dal gip per il reato di incendio aggravato. L’indagato è fortemente indiziato di aver causato l’incendio di quattro mezzi parcheggiati nel piazzale della stazione delle Ferrovie dello Stato di Niscemi, la notte del 10 giugno scorso. Su richiesta dei pm, i poliziotti del commissariato niscemese hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del quarantenne, nell’ambito di un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari in cui viene contestato all’uomo di aver causato un incendio appiccando il fuoco a un veicolo commerciale parcheggiato in attesa di riparazione nel piazzale della stazione delle Ferrovie dello Stato. L’incendio, nell’occorso, si propagò rapidamente su altri tre veicoli parcheggiati nelle vicinanze, distruggendoli.