Incentivi per l’assunzione di giovani e donne al Sud con i fondi REACT EU

Il 24 novembre Commissione europea ha pubblicato l’assegnazione delle risorse REACT-EU per l’anno 2022 tra gli Stati membri.

I fondi REACT EU per l’Italia

Con l’assegnazione delle risorse per il 2022 la dotazione nazionale riservata all’Italia sale e 14,4 miliardi di euro, superiore ai 13,5 miliardi attesi dalla programmazione iniziale. Agli 11,3 miliardi già ottenuti per il 2021 si aggiungono infatti 3,1 miliardi, 900 milioni in più del previsto.

Entrando nel merito della tranche di novembre 2022, gli 1,5 miliardi concessi dalla Commissione saranno usati per potenziare quattro misure.

La prima riguarda la creazione di posti di lavoro nelle regioni meridionali attraverso la cosiddetta Decontribuzione Sud: 1,2 miliardi serviranno a ridurre del 30% i contributi previdenziali a carico delle piccole imprese per i loro lavoratori nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per essere ammissibili, le imprese devono impiegare i lavoratori per almeno nove mesi dopo la presentazione della richiesta di riduzione.