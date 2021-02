“Incertezza su servizio rifiuti danneggia operai”, Fp-Cgil: “Intervenga il prefetto”

Gela. Sull’attuale situazione del servizio rifiuti, nei Comuni della Srr4 rimasti senza l’affidamento di una nuova gara, deve intervenire il prefetto. Una richiesta di incontro è stata inoltrata dalla segreteria provinciale della Fp-Cgil, rappresentata dai sindacalisti Rosanna Moncada e Paolo Anzaldi. L’incertezza sul futuro del servizio, secondo il sindacato sta danneggiando soprattutto i lavoratori. Nella richiesta, è indicata la necessità della convocazione dei sindaci dei Comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino, Riesi, Butera, Delia e Sommatino. “E’ appena trascorso un mese da quando questa segreteria sindacale ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori, in servizio nei cantieri dei Comuni delle cosiddette “cinque terre” e in quell’occasione – dicono i sindacalisti – avevamo chiesto un incontro alla Srr Sud per affrontare le criticità relative alla condizione di estrema precarietà ed incertezza, legata al mancato affidamento del servizio di raccolta e alle continue proroghe concesse alla ditta Tekra. Da allora, niente è cambiato né tantomeno abbiamo ricevuto riscontro dalla Srr. Oggi, ci ritroviamo nella stessa identica situazione di un mese fa, con retribuzioni non pagate e lavoratori costretti ad operare senza indumenti adatti”.