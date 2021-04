Inchiesta appalto rifiuti, difese contestano le intercettazioni: “Sono inutilizzabili”

Oltre all’ex commissario Ato, sono a processo gli ex sindaci Angelo Fasulo e Domenico Messinese e ancora la proprietà di Tekra, con Alessio Balestrieri, Antonio Balestrieri e Maria Cerasuolo, oltre al referente locale del gruppo Andrea Dal Canton, il dirigente comunale Patrizia Zanone, l’ex direttore per l’esecuzione del contratto Valter Cosentino e la dirigente Concetta Meli, già in servizio all’Ato rifiuti. Tutti gli imputati hanno sempre respinto ogni contestazione, anche durante l’udienza preliminare che lo scorso anno portò a disporre il rinvio a giudizio. Le intercettazioni contestate dalle difese vennero autorizzate, in fase di indagine, anche in un altro procedimento, in quel caso avviato con ipotesi di frode in pubbliche forniture e turbativa d’asta. In giudizio, il Comune è parte civile, con l’avvocato Francesco Salsetta. I primi testimoni dovrebbero essere in aula a luglio. Si tratta di militari della guardia di finanza, che effettuarono accertamenti e controlli anche contabili, e dell’imprenditore Giuseppe Romano, che denunciò possibili irregolarità nell’affidamento dell’appalto rifiuti, poi aggiudicato a Tekra. L’accusa è sostenuta dai pm Mario Calabrese e Luigi Lo Valvo. Gli imputati, invece, sono difesi dai legali Flavio Sinatra, Maria Licata, Rocco La Placa, Sinuhe Curcuraci, Salvatore Morreale, Franca Gennuso, Antonio Gagliano, Venere Salafia e Giuseppe D’Alessandro.