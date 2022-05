Inchiesta “Avaritia”, don Tandurella si difende: dal gip ha respinto le accuse

Gela. Ha parlato per almeno due ore, davanti al gip del tribunale, Roberto Riggio. Don Giovanni Tandurella, ex presidente del consiglio di amministrazione dell’Ipab Aldisio, è stato sentito nel pomeriggio, a palazzo di giustizia. L’interrogatorio è successivo al provvedimento restrittivo impostogli nell’ambito dell’inchiesta “Avaritia”, condotta dai pm della procura e dai carabinieri. Tandurella ha voluto chiarire la sua posizione, sostanzialmente respingendo ogni addebito, anche rispetto alle donazioni e alle somme finite all’attenzione degli investigatori. Non si esclude, infatti, che ne abbia distratto una parte per usi privati. I familiari di diversi ospiti della struttura di Caposoprano iniziarono a segnalare anomalie già due anni fa, a partire dalle rette richieste. In base alle accuse, che hanno portato l’indagato agli arresti domiciliari, ci sarebbero stati inoltre rapporti irregolari tra l’ente pubblico e la società privata “La Fenice”, che ottenne la gestione di servizi e strutture. Nell’indagine, attualmente in corso come ha spiegato martedì il procuratore capo Fernando Asaro, si ipotizzano anche casi di corruzione.