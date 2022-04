Inchiesta bis su Montante, 13 a processo: anche Crocetta e due imprenditori gelesi

Per gli inquirenti Antonello Montante, già sotto processo per corruzione sempre a Caltanissetta, avrebbe gestito un giro di corruzioni e avrebbe manovrato l’ex governatore Crocetta. L’ex sindaco, sentito dall’Adnkronos, subito dopo la decisione del gup, si è detto “sereno”. “Sono molto sereno e fiducioso nella giustizia. Ho la coscienza a posto. Anche perché nulla di ciò mi viene contestato è vero. Non c’è nessun elemento che possa fare pensare che accuse siano vere. Affronterò il processo con fiducia e serenità, sapendo che la vicenda si concluderà positivamente e con la consapevolezza che un innocente non può essere condannato. Chi ha fatto dei reati sa come difendersi ma chi non li ha fatti non sa neppure come difendersi”, ha commentato.