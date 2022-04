Inchiesta bis sulla morte di Iacona, dieci coinvolti: chiuse le indagini

Gela. Come avevamo già riportato nelle scorse settimane, è stata chiusa l’indagine bis sulla morte dell’operaio Rocco Iacona. Venne travolto da una pala meccanica, manovrata da un altro lavoratore. Erano impegnati in attività all’interno della discarica Timpazzo. Per questi fatti, è già in corso il giudizio nei confronti dello stesso operaio che manovrava il mezzo. Intanto, è stata sviluppata un’ulteriore inchiesta e ne rispondono gli ex vertici dell’Ato rifiuti, che all’epoca gestivano il sito di Timpazzo, tecnici e gli imprenditori delle società attive nella piattaforma integrata. Iacona lavorava per conto di una delle società. L’ipotesi è di omicidio colposo. Per gli investigatori, ci sarebbero state omissioni nelle misure di sicurezza, tali da aver determinato l’incidente mortale.