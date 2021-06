Inchiesta bis sulla Rsa Caposoprano, coinvolti chiedono di essere interrogati dal gup

Anche in questo caso, come già capitato con la prima indagine, le difese ritengono che le procedure adottate siano state del tutto regolari. La prossima udienza è stata fissata per inizio luglio e dovrebbe essere l’occasione, non solo per la pronuncia sulla costituzione delle parti civili, ma probabilmente anche per sentire gli imputati, che hanno chiesto di essere interrogati. Sono difesi dagli avvocati Giacomo Ventura, Joseph Donegani, Emanuele Maganuco, Enrico Aliotta, Antonio Gagliano, Giovanna Zappulla, Maurizio Cannizzo, Valentino Granvillano, Sergio Iacona, Feliciana Ponzio e Giacomo Vitello. In aula, l’accusa è sostenuta dal pm Luigi Lo Valvo.