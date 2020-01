Inchiesta “Camaleonte”, riesame revoca divieto di dimora ai Luca: indagini proseguono

Gela. Revocato anche il divieto di dimora nelle province di Caltanissetta e Ragusa. Gli imprenditori Salvatore Luca, Francesco Luca e Rocco Luca potranno rientrare in città, a seguito di quanto disposto dai giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta. Una decisione che arriva dopo un primo annullamento, deciso invece dai magistrati della Corte di Cassazione. Ieri, come anticipato, si è tenuto il nuovo riesame. Nelle ultime ore, è stato notificato il provvedimento che revoca la misura del divieto di dimora nelle due province, che sono sostanzialmente quelle dove hanno sede legale le aziende di famiglia. I tre indagati sono coinvolti nell’inchiesta “Camaleonte”. Secondo i pm della Dda di Caltanissetta, avrebbero avuto stretti legami con le organizzazioni mafiose del territorio e di altre province siciliane. Sono scattati sequestri su buona parte del complesso imprenditoriale. I magistrati della Direzione distrettuale antimafia nissena si erano invece rivolti alla Cassazione per ottenere la misura della custodia cautelare in carcere, inizialmente imposta ai Luca.