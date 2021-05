Inchiesta “Cave canem”, furti e droga: imputati dal gup dopo blitz della polizia

Gela. Il gup del tribunale deciderà anche sulle prime eccezioni difensive sollevate e per questa ragione in aula si tornerà il prossimo dicembre. In totale, sono ventuno gli imputati, tutti coinvolti nell’inchiesta “Cave canem”, attraverso la quale i pm della procura e i poliziotti del commissariato arrivarono ad individuare i presunti responsabili di diversi furti, in abitazioni e garage della città, che avrebbero messo le mani anche nello spaccio di droga. Durante l’inchiesta, è stato individuato un tentativo di sequestro di persona, con un giovane che venne costretto con la forza a salire su una vettura, probabilmente per uno sgarro non accettato dai presunti capi del gruppo.