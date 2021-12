Inchiesta “Cleandro”, droga dalla Germania: 20 anni a Rinzivillo e altre cinque condanne

Gela. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta hanno sostanzialmente confermato la decisione del gup nisseno, per i fatti alla base dell’inchiesta antimafia “Cleandro”, una delle costole dell’indagine “Extra fines”. Oggi, i magistrati di secondo grado hanno disposto la condanna a venti anni di reclusione per Salvatore Rinzivillo (in primo grado erano stati ventidue anni e due mesi). Per gli inquirenti, il sessantenne sarebbe stato alla testa di un vasto traffico di droga, con sponde principali in Germania, dove ad assisterlo c’erano, da quanto emerso, Ivano Martorana, per lui è stata confermata la condanna a diciotto anni di detenzione, e Paolo Rosa, che invece è stato assolto per uno dei capi di imputazione e condannato a undici anni (a fronte dei dodici di primo grado). Condanne confermate anche per il gruppo di agrigentini che sarebbe stato nell’affare della droga, proprio insieme a Rinzivillo. Nove anni di reclusione per Salvatore Gueli e Nicola Gueli (assolti in primo grado dal reato di associazione mafiosa); quattro anni a Mario Cassaro (per il quale l’aggravante mafiosa cadde davanti al gup).