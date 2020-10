Inchiesta “Cruis”, ricostruito spaccio di droga: “Controllavamo l’abitazione di Liardo”

“Liardo però spiegò che non era nella sua disponibilità”, ha aggiunto il poliziotto. Secondo quanto emerso, Di Gennaro, avrebbe avuto contatti diretti con presunti fornitori palermitani. “Spesso era il fratello a spacciare – ha proseguito il poliziotto – anche lui venne arrestato”. L’investigatore ha risposto alle domande del pm della Dda di Caltanissetta Matteo Campagnaro e a quelle delle difese. Sono a processo, oltre a Liardo e Di Gennaro, anche Francesco Barbagallo, Vincenzo Cannizzo, Manuel Ieva, Vincenzo Ieva, Monia Greco, Fail Menkai, Giovanni Barbieri, Salvatore Santagati, Antonino Santonocito, Almarin Tushja, Vincenzo Vella, Valentina Bellanti e Rosario Marchese (gli ultimi due rispondono solo dell’intestazione fittizia di un bar a Caposoprano). Nel corso dell’inchiesta “Cruis”, venne individuato l’omonimo bar, spesso usato come centro per piazzare la droga ai clienti. Il giro economico sarebbe stato ingente. Le difese, anche in fase di indagini, hanno comunque spiegato che non ci sarebbero elementi precisi per collegare gli imputati al giro di droga né sarebbero stati ricostruiti veri e propri passaggi di sostanze stupefacenti. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giacomo Ventura, Flavio Sinatra, Carmelo Tuccio, Cristina Alfieri, Davide Limoncello, Ivan Bellanti, Giovanna Zappulla e Walter Tesauro.