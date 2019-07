Inchiesta “Extra fines”, revocati domiciliari all’imprenditore Emanuele Catania

Gela. Non sussistono più le esigenze investigative per giustificare la misura degli arresti domiciliari imposta all’imprenditore settantenne Emanuele Catania. I giudici del collegio penale del tribunale, davanti al quale è a processo insieme ad altri coinvolti nell’inchiesta “Extra fines”, hanno revocato la misura. La richiesta è stata inoltrata dal difensore di fiducia, l’avvocato Giacomo Ventura. Il legale ha fatto leva anche su quanto sta emergendo dal dibattimento. Secondo la linea difensiva, Catania e le sue società, attive nel settore ittico, non avrebbero avuto alcun collegamento con il gruppo mafioso dei Rinzivillo, adesso capeggiato da Salvatore Rinzivillo, a sua volta coinvolto nell’inchiesta. La difesa di Catania, fin dal momento dell’arresto, ha sempre tratteggiato uno scenario imprenditoriale che non avrebbe mai avuto contatti con gruppi criminali.