Inchiesta “H24 store”, Incorvaia ai domiciliari: per Petralia annullato capo sull’acquisto di hashish

Gela. Secondo gli investigatori, avrebbe avuto un ruolo nel gruppo scoperto dai poliziotti del commissariato e attivo principalmente in fatti di droga. I giudici del riesame di Caltanissetta hanno revocato la detenzione in carcere per il ventisettenne Gaetano Incorvaia. Come altri indagati è stato coinvolto nel recente blitz “H24 store”. E’ stata accolta la richiesta avanzata, tramite ricorso, dal difensore, l’avvocato Francesco Enia. I giudici nisseni hanno fatto venire meno la custodia in carcere, disponendo gli arresti domiciliari.