Inchiesta Salsetta, lavoratori proseguono attività: l’imprenditore si è dimesso dall’antiracket

Gela. L’inchiesta per la presunta evasione fiscale da oltre quattro milioni di euro che ha portato ai domiciliari l’imprenditore Giovanni Salsetta viene seguita con molta attenzione dai sindacati del settore edile e dai tanti lavoratori del gruppo che fa capo alle società Edil Ponti e Medi group construction. Allo stato, gli operai e tutti i dipendenti stanno regolarmente lavorando, anche nei cantieri in raffineria. Non sono emersi stop o vincoli particolari. I permessi sono stati regolarmente rilasciati. Il gruppo è tra quelli con più dipendenti nell’indotto edile dello stabilimento di contrada Piana del Signore. Le organizzazioni sindacali del comparto hanno avuto contatti frequenti con la rsu interna, proprio per comprendere se gli effetti dell’inchiesta potessero avere riverberi diretti, che pare al momento siano esclusi. Il gruppo è fortemente attivo anche nei cantieri del bonus 110 percento, che almeno nell’ultimo biennio hanno preso piede in città in maniera capillare.