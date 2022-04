Inchiesta “Sikania”, accuse per danni all’area dunale: associazioni vogliono costituirsi

Gela. Il dibattimento non è stato ancora aperto, perché bisogna procedere ad integrare alcune notifiche, rimettendo in termini le parti interessate. Nel procedimento penale scattato per presunte violazioni ambientali, legate all’attività del complesso turistico “Sikania”, una novità arriva dai legali delle associazioni ambientaliste “Aria nuova” e “Amici della terra”. Gli avvocati Salvo Macrì e Joseph Donegani, in rappresentanza delle stesse associazioni, hanno preannunciato l’intenzione di costituirsi parti civili. L’indagine fece rilevare presunte violazioni, con danni all’area dunale. Venne effettuato un sequestro, anche se l’attività poi riprese regolarmente. In udienza preliminare, si era già costituito come parte civile il legale dell’associazione Wwf Sicilia centrale, l’avvocato Salvatore Patrì.