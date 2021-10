Inchiesta “Stack of paper”, in appello ridotta condanna per Fasulo

Gela. E’ stata ridotta ad un anno di reclusione, la condanna imposta all’imprenditore Fabio Fasulo, coinvolto nell’inchiesta “Stack of paper”. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta hanno in gran parte accolto il ricorso avanzato dalla difesa, sostenuta dall’avvocato Davide Limoncello. L’inchiesta, condotta dai pm della procura e dai militari della guardia di finanza, ricostruì un presunto sistema, organizzato per raggirare controlli fiscali e norme in materia. Si venne a capo di compensazioni ritenute illecite. Insieme a Fasulo, furono coinvolti altri imputati, a loro volta giudicati. In appello, la posizione dell’imprenditore è stata stralciata e i giudici nisseni, accogliendo alcuni punti del ricorso hanno disposto l’assoluzione per uno dei capi di imputazione. E’ stata invece accertata la prescrizione per le compensazioni legate all’anno 2011.