Inchiesta “Stella cadente”, Dda chiede misura prevenzione per dipendente Comune

Lo stesso coinvolto ha sempre spiegato che il contenuto dell’unica intercettazione che lo riguarda sarebbe da collegare solo a rapporti lavorativi. Avrebbe svolto attività edilizie su incarico di Di Giacomo Per gli investigatori, invece, avrebbe fornito una pistola al presunto boss stiddaro. Arma che non venne mai trovata. I giudici del tribunale delle misure di prevenzione hanno deciso di acquisire l’ordinanza del blitz “Stella cadente”, che comunque non tocca Esposito Ferrara, come ha ribadito la difesa. Inoltre, il legale che lo rappresenta è convinto che la misura non avrebbe alcuna giustificazione, trattandosi di fatti che vengono collocati almeno quattro anni fa e non più “attuali”. Negli scorsi mesi, dopo la valutazione interna, Palazzo di Città ha deciso di sospendere il dipendente, in attesa di ciò che verrà deciso dai giudici. Anche su questo provvedimento, emesso dall’ente comunale, la difesa ha sollevato molte contestazioni.