Inchiesta su disastro ambientale, parco serbatoi e aree esterne: consulenti in aula

Gela. L’attenzione è stata nuovamente concentrata sull’esito delle attività tecniche che furono condotte dai consulenti della procura, sia all’interno della fabbrica Eni di contrada Piana del Signore che nelle aree esterne e limitrofe. Per gli esperti, chiamati a riferire in aula, nel corso del dibattimento, ci sarebbero state contaminazioni, manifestatesi anche nel sottosuolo. Gli accertamenti furono condotti soprattutto nell’area del parco generale serbatoi dello stabilimento. In base a quanto riferito questa mattina, gli esperti individuarono valori fuori norma, anche per la presenza di sostanze pericolose. Venne indicato che almeno 82 serbatoi avrebbero potuto costituire fonte di contaminazione. L’attività fu alla base dell’inchiesta, aperta con l’accusa di disastro ambientale innominato. Sono a processo, davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Eva Nicastro e Martina Scuderoni), manager e tecnici delle società del gruppo Eni che operano in città. Secondo le accuse mosse dalla procura (in aula con il sostituto Ubaldo Leo), le attività svolte nel tempo dalla multinazionale avrebbero compromesso matrici come l’acqua, i terreni e il sottosuolo. Contestazioni che le difese degli imputati escludono. I risultati delle attività di verifica sono stati messi in dubbio e anche le difese (tra i legali ci sono gli avvocati Grazia Volo, Gualtiero Cataldo, Carlo Autru Ryolo e Attilio Floresta) porteranno in aula i consulenti di parte, per valutare quanto da loro accertato nelle stesse aree.