Inchiesta su furti in ospedale, messa alla prova per alcuni coinvolti

In aula si tornerà a febbraio. Ci sono imputati che invece potrebbero optare per riti alternativi. Le contestazioni più gravi vengono mosse ai dipendenti della società esterna. Per gli investigatori, c’era chi si appropriava di derrate alimentari e non solo, caricandole sulle auto. I carabinieri arrestarono due dipendenti della società esterna, bloccandoli proprio per furti. L’Asp è costituita parte civile, con il legale Patrizia Comandatore.