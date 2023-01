Inchiesta su Primo, carabiniere assolto ma non avrà riparazione

Gela. Fu tra i carabinieri coinvolti nell’inchiesta incentrata sul maresciallo Giovanni Primo. Tre anni fa, così come per gli altri colleghi, per Marco Sassone arrivò l’assoluzione pronunciata dal collegio penale del tribunale di Gela e diventata definitiva. “Il fatto non sussiste”, questo riportava il dispositivo letto in aula al momento della decisione favorevole. La Cassazione ha però respinto il suo ricorso sulla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Durante la fase delle indagini venne sottoposto ad un periodo di arresti domiciliari, poi revocati con l’annullamento disposto dal riesame. Due anni fa, la Corte d’appello di Caltanissetta respinse l’azione per un ristoro da ingiusta detenzione. I giudici nisseni spiegarono che nonostante l’assoluzione, nei fatti confluiti nell’inchiesta ci sarebbe stata “una colpa” del carabiniere, che all’epoca accettò rifornimenti di gasolio gratuiti da un imprenditore locale, a sua volta in stretti rapporti con Primo.