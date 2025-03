Inchiesta sul ciclo idrico, gli indagati: per i pm anche acqua con alte percentuali di inquinanti

Una relazione Arpa attesterebbe, nel periodo tra 2022 e 2023, la presenza di acqua con un’alta percentuale di inquinanti e più in generale è il ciclo della depurazione che viene preso in esame dagli inquirenti. Per gli investigatori, né il contatto originario, che privatizzò il servizio idrico sul territorio provinciale, né la convenzione sarebbero stati rispettati. Aspetti emersi con l’inchiesta alimentata dalla denuncia dello scorso anno dell’ex sindaco di Caltanissetta Gambino, presentata al culmine di una crisi idrica che si fece sentire come non mai nel nord della provincia e sono noti a tutti, inoltre, i problemi costanti che nel tempo si sono registrati nell’area sud, a partire da Gela. Sei anni fa, la commissione tecnica che venne costituita anche da sindaci, compreso l’allora primo cittadino gelese Greco, si espresse per la rescissione del contratto, causa inadempimenti. Non si diede mai seguito. Le indagini della finanza e dei pm nisseni vanno avanti.