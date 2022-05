Inchiesta “Villaggio Aldisio 2”, in appello prescrizione per dieci: cinque condanne

Gela. Erano accusati di aver fatto parte di un gruppo di pusher, individuato dai poliziotti del commissariato che fecero scattare gli arresti nell’inchiesta “Villaggio Aldisio 2”. In appello, i giudici della Corte di Caltanissetta hanno però accertato l’intervenuta prescrizione per dieci imputati. Il non doversi procedere è stato deciso per Ignazio Brivitello, Cristian Catalano, Luigi Di Noto, Nunzio Esposito Ferrara, Ciro Schiattarella, Bartolo Scrivano, Andrea Sorrentino, Gerico Tallarita, Aristide Tascone e Giuseppe Vaccaro. Per loro, il procedimento si conclude con la pronuncia dei magistrati di secondo grado. Sono state confermate, invece, le condanne per Nicola Comandatore (due anni e sette mesi di reclusione), Benedetto Curvà (due anni e sette mesi di detenzione), Nunzio Di Noto (tre anni), Ernesto Privato (un anno) e Danilo Radosta (un anno e un mese). La procura generale, invece, aveva chiesto di respingere tutti i ricorsi delle difese, concludendo per la conferma delle condanne di primo grado.