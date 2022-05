Incidente al lungomare, scooterista impatta contro una Fiat Panda

Gela. Uno scooterista è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sul lungomare Federico II di Svevia. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, lo scooterista ha incrociato la traiettoria di una Fiat Panda all’altezza di via Matteotti. Ad avere la peggio è stato il centauro. Pare sia stato necessario ricorrere alle cure mediche dell’ospedale “Vittorio Emanuele”.