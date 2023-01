Incidente mortale, è una maestra di Acate la vittima dello scontro di questa mattina

Gela. È Maria Carmela Di Bennardo, una maestra di Acate, la vittima dell’incidente stradale avvenuto lungo la strada per Piazza Armerina, nei pressi di San Michele di Ganzaria. Coinvolti un mezzo pesante e un’utilitaria. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso purtroppo però per la maestra non c’è stato nulla da fare. A scontrarsi, per motivi in corso di accertamento, un mezzo pesante che trasportava materiale ingombrante e una Peugeot 3008 con a bordo quattro persone.