Incidente sul lavoro per tecnico comunale, la Uil: “Carichi di lavoro sproporzionati”

La Uil sottolinea che in passato “l’attività che oggi i pochi tecnici si accingono ad espletare era delegata al supporto ad altre figure di supporto ed assistenza che oggi mancano, in mancanza di adeguato equipaggiamento e DPI, ritornare in ufficio, anche se l’esigenza imporrebbe fare una doccia, ma per ottimizzare i tempi basta solo lavarsi bene le mani per evitare possibili contagi come la procedura Covid ci ha insegnato, tradurre i dati di rilievo in elaborati di perizia, redigere tutti gli atti amministrativi consequenziali per prenotare la relativa spesa di bilancio ed avviare le relative procedure per affidare i lavori.”.

Presso il Comune di Gela non avviene un turnover da oltre un ventennio, chi va in quiescenza non viene rimpiazzato, si investe con difficoltà sulla formazione perché la stessa sottrae tempo per ai molteplici compiti d’istituto spalmati su pochi dipendenti competenti. “Non è possibile – conclude il sindacato – riuscire ad adempiere compiutamente a tutti i compiti d’istituto, con l’insofferenza, per alcuni uffici, di sproporzionati carichi di lavoro, con la consapevolezza ed il rischio di incorrere a gravi errori con ripercussioni negative anche di carattere giudiziario”.