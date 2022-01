Incidente sulla ss 115 Gela-Vittoria, due automobilisti in prognosi riservata

Gela. Sono due gli automobilisti in prognosi riservata coinvolti, oggi pomeriggio, in un sinistro lungo la statale 115 Gela-Vittoria. Viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris e di una Fiat Bravo che, per cause al vaglio degli inquirenti, hanno incrociato le loro traiettorie. Il più grave, di 23 anni, come già riportato dalla nostra testata, è stato trasferito a bordo di un elisoccorso del 118 presso l’ospedale “Cannizzaro” di Catania.