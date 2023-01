Incidenti domestici in aumento, parte a Gela il corso dell’ INAIL

L’ambiente domestico nasconde rischi e pericoli: è più probabile rimanere vittima di un incidente domestico piuttosto che di uno stradale. secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili sugli incidenti in casa , sono 807mila le persone coinvolte in tre mesi (oltre 3 milioni in un anno).

Si tratta di eventi di gravità diversificate e con esiti anche mortali. Questo dato non comprende i cosiddetti infortuni nascosti, cioè quelli non denunciati perché di lieve entità. Il tema della sicurezza domestica ha bisogno senz’altro di maggiore considerazione, per chiunque operi le attività in casa, professionisti e non. Per questo motivo a Gela si svolgeranno i corsi di prevenzione contro gli infortuni domestici. I corsi, gratuiti, rivolti, in modo speciale a casalinghe e casalinghi, tra 18 e 67 anni, pensionate/i e studenti fuori sede sono promossi da Inail e da Federcasalinghe con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti tra le mura domestiche.

“Siamo preoccupate per l’aumento degli incidenti in casa – dichiara la rappresentante Federcasalinghe di Gela, Graziana Cannadoro- L’invito a partecipare ai corsi è rivolto a tutti, ma in modo speciale a chi dedica la propria attività alla cura del nucleo familiare”.