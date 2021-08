Incidenti e feriti, una lunga sequenza: nelle strade cittadine è emergenza sicurezza

Gela. Autovetture ribaltate lungo le arterie cittadine. Motociclette che abbattono pali della luce e delle indicazioni stradali. Pedoni arrotati e trascinati sull’asfalto. Non si tratta delle scene di un film d’azione ma di un drammatico resoconto di quanto accade quasi quotidianamente tra le vie della città. L’ultimo episodio, in ordine di cronaca, si è registrato la notte scorsa. Tre persone sono finite in ospedale per essere state travolte da una Fiat Punto che ha finito la sua corsa con le ruote in aria lungo l’arteria cittadina di via Recanati. Stavano scendendo da una Citroen C3 quando è sopraggiunta a tutta velocità una utilitaria della fabbrica di Torino. Forse, nel tentativo di evitarli, il conducente della “Punto” avrebbe effettuato una manovra istintiva sfociata nel ribaltamento senza, per questo, evitare l’impatto. La scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori è stata raccapricciante. Solo per una fortuita coincidenza non c’è scappato il morto. Il bilancio dell’ennesimo incidente stradale tra le arterie cittadine è di tre feriti. I sanitari dell’ospedale “Vittorio Emanuele” hanno diagnosticato prognosi fino a venticinque giorni.

Sul posto, oltre ai militari dell’arma, si è rivelato indispensabile l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari. Mentre le ambulanze prestavano i primi soccorsi ai feriti, i pompieri spostavano le autovetture per mettere in sicurezza via Recanati. I carabinieri, per agevolare gli interventi, in assenza della polizia municipale nelle ore notturne, sono stati costretti ad interrompere il transito veicolare.