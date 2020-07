“Incontri con le eccellenze del nostro territorio”, Giocolano: “Ripartiamo da loro”

“All’assessore Manlio Messina, che solo qualche giorno fa ha premiato un grande talento dell’equitazione come Nicolò Russello – aggiunge – vorrei chiedere di guardare con molta attenzione al nostro territorio. Questa città non può essere solo criminalità, rifiuti e occasioni perse. Sarebbe interessante capire se ci sia la possibilità di organizzare incontri e far parlare direttamente le nostre eccellenze. Prendo spunto dalla recente vittoria di Russello, ma penso anche ad un artista come Angelo Famao, che continua ad avere un successo clamoroso con i suoi brani e appositamente gira i video, quasi sempre con scorci caratteristici della nostra città. Li vuole valorizzare, rilanciando un’immagine diversa. So che tipo di incidenza mediatica possano avere scelte di questo tipo, perché professionalmente seguo la sua attività. Di recente, ci sono state importanti affermazioni nazionali degli specialisti del tiro a volo. Ma ci sono tanti altri artisti, studiosi di fama e professionisti che riescono ad eccellere nei settori di riferimento. Anzi, invito il nostro assessore regionale a presenziare agli incontri. Ritengo che non siano necessarie grandi risorse economiche per organizzarli. Saranno le nostre eccellenze a raccontare le loro esperienze, soprattutto per lanciare messaggi positivi a tanti giovani che non vogliono abbandonare i propri sogni, pur vivendo in un territorio privo di strutture e periferico rispetto ai grandi flussi turistici e culturali. Si potrebbe partire da questo per far capire che la città offre tanto. Sono pronto ad incontrare l’assessore comunale allo sport, turismo e spettacolo, ripartendo da questa proposta”.