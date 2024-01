Incontri e riunioni, Di Paola con tutte le anime dell’agorà politica: “sintesi” per l’alleanza

Gela. Gli incontri sono in corso, in programma anche oggi. Il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola sta concentrando nel fine settimana le “verifiche” con tutte le forze dell’agorà politica, avviata per costruire l’alternativa all’amministrazione Greco e al centrodestra. Oggi, l’esponente M5s vedrà, tra gli altri, i civici di “Una Buona Idea” e “Civico Lab”. Spetterà proprio al parlamentare Ars fare la “sintesi’ per cercare di individuare lo schema per le amministrative e il candidato a sindaco che dovrà fare da garante per l’intera alleanza. Un progetto che nelle intenzioni si dovrà sviluppare su un arco temporale ampio, fino a dieci anni. Riuscire a costruire l’intesa politica tra progressisti, civici e moderati, dovrebbe poi consentire di dare un volto alla coalizione, sui temi e sulla proposta amministrativa.