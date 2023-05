Incontri sessuali in un’abitazione, sentiti coniugi indagati: immobile fu monitorato dai carabinieri

Gela. Sono stati sentiti questa mattina davanti al gip del tribunale, per gli interrogatri di garanzia. I due coniugi indagati per favoreggiamento della prostituzione hanno esposto la loro versione dei fatti. I pm della procura e i carabinieri dell’aliquota di polizia giudiziaria hanno monitorato per diverso tempo l’abitazione nella quale diverse giovani ragazze ospitavano i clienti per incontri sessuali. Gli appuntamenti erano fissati in un immobile attiguo al b&b portato avanti dal settantenne Francesco Cuvato e dalla consorte. Anche l’appartamento è di loro proprietà. Difesi dal legale Giovanna Cassarà, hanno spiegato diversi aspetti di una vicenda ricostruita minuziosamente dagli investigatori. L’immobile venne monitorato, così come i tanti frequentatori e tra loro anche qualche professionista. Le immagini sono state utili per delineare il contesto. Il sequestro è scattato solo per l’immobile attiguo al bed&breakfast e non invece per l’attività, che prosegue regolarmente.