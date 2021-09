Incontro Mancuso-Pepe, FI aspetta Greco: “Traditori? Chi lo pensa sbaglia di grosso”

Gela. I forzisti non tornano indietro e vanno lungo la via tracciata. Sono convinti che il sindaco Lucio Greco rispetterà gli accordi, con il secondo assessorato azzurro. Tutto sembrava praticamente fatto, ma le troppe fibrillazioni interne pare abbiano rallentato il percorso. I consiglieri più vicini all’avvocato, almeno fino a quando non ci sarà piena chiarezza sull’entità effettiva della maggioranza, non vogliono fughe in avanti, né del primo cittadino né degli azzurri. Anche sulla condotta dei forzisti, c’è chi ha da ridire. I vertici locali del partito, però, le loro conclusioni le hanno tirate, affidando a Greco una rosa di nomi, dalla quale dovrebbe uscire il secondo assessore berlusconiano. In casa FI, pare comunque che sia stato percepito un certo cambio di clima politico. Greco potrebbe decidere di attendere, prima di mettere mano alla giunta. Domani, il deputato Ars Michele Mancuso avrà un incontro con il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe. “Ci vedremo, anche per valutare se c’è effettivamente una scelta del sindaco sui nomi che abbiamo proposto”, dice Pepe. Probabilmente, gli azzurri non si aspettavano questo rallentamento. Greco non ha mai chiuso la porta a Forza Italia, ma dovrà comunque prendere in esame le richieste dei civici, tra i quali non mancano alcuni fedelissimi. Il fronte civico-forzista, che è alla base dell’alleanza di Greco, in queste settimane non attraversa certamente il momento di massimo fulgore, anzi. I “lealisti” hanno sollevato tanti dubbi sulla condotta politica di Forza Italia. “Certe volte – continua Pepe – ho la netta sensazione che nella maggioranza manchi una certa chiarezza e non sempre viene assicurato il confronto. Al sindaco, ho sempre proposto di convocare almeno una riunione al mese, di tutta la maggioranza. I consiglieri vanno sempre tenuti informati e coinvolti nelle scelte. Solo così il primo cittadino potrà averli sempre al suo fianco. Questa proposta, però, non sembra intenzionato a metterla in atto”.