Incontro Regione Siciliana-Cina per la promozione dei prodotti dell’isola

PALERMO (ITALPRESS) – Incontro Regione Siciliana-Cina per la promozione e l’internazionalizzazione dei prodotti dell’Isola, dall’agroalimentare al manifatturiero, alla China international import expo (Ciie), evento che si svolge annualmente a Shangai e che rappresenta un punto di riferimento per migliaia di buyer provenienti da tutto il mondo.

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, questa mattina, negli uffici di via degli Emiri a Palermo, ha ricevuto una delegazione di organizzatori dell’evento. “La Ciie non è solo una fiera, ma una vetrina strategica per le imprese che vogliono affacciarsi al mercato cinese e a quello asiatico in generale – dice Tamajo -. Portare la Sicilia a Shanghai significa dare alle nostre eccellenze un palcoscenico internazionale. È un’opportunità concreta per rafforzare l’export, attrarre investimenti e creare nuove connessioni commerciali”.

Promossa dal ministero del Commercio della Repubblica popolare cinese e dal governo municipale di Shanghai, la China international import expo è la prima fiera al mondo dedicata esclusivamente all’importazione e coinvolge ogni anno oltre 150 Paesi, 3.400 aziende espositrici e più di 400 mila visitatori professionali.

“Uno dei nostri obiettivi – aggiunge l’assessore – è quello di allargare gli orizzonti della Sicilia verso Est, per accogliere nuovi scenari economici e culturali. Abbiamo una grande responsabilità: trasformare il nostro patrimonio produttivo in un racconto competitivo, capace di parlare al mondo. Per questo, il governo Schifani intende sostenere le imprese siciliane in un processo di crescita e di apertura verso nuovi mercati”.

-Foto regione Sicilia-

