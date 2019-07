Incontro Robilatte-Tekra, valutati servizi in città: “Impegni vanno rispettati”

Gela. L’incontro, alla fine, c’è stato. L’assessore Grazia Robilatte ha visto i responsabili locali di Tekra, l’azienda campana che in proroga gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città. La gara “ponte” da un anno che avrebbe dovuto consentire di assegnare un nuovo servizio è andata deserta e in questa fase Tekra proseguirà a garantire le attività. “Sicuramente, sarà necessaria una riunione della Srr4 – dice l’assessore – con i responsabili di Tekra, invece, abbiamo parlato di servizi. Continueranno a gestirli, almeno fino alla nuova assegnazione. A breve, formuleranno alcune loro richieste. Gli impegni vanno rispettati. L’aspetto contrattuale, invece, non sarà mutato, anche perché la gara “ponte” si dovrà comunque fare. E’ stato un primo incontro. Dal momento del mio insediamento, con l’assegnazione delle deleghe all’ambiente e ai rifiuti, non avevo ancora avuto la possibilità di convocarli”.