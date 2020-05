Incontro Udc-Turano, su Patto per il Sud possibile confronto con sindaco

Gela. Un chiarimento politico potrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana. Negli uffici della Regione, l’assessore Mimmo Turano incontrerà i suoi riferimenti politici locali. Il filo diretto è con i vertici cittadini e provinciali dell’Udc, il consigliere comunale Salvatore Incardona e il coordinatore Silvio Scichilone. Al confronto dovrebbe prendere parte anche l’assessore Danilo Giordano. E’ inevitabile che si cercheranno garanzie sulla vicenda del taglio dei trentatré milioni di euro del Patto per il Sud. Potrebbe essere l’occasione giusta per un incontro tra l’assessore della giunta Musumeci e il sindaco Lucio Greco, che di certo ha dovuto incassare un colpo politico non da poco, con la delibera dello scorso anno per il definanziamento delle somme e il voto della commissione bilancio dell’Ars, anche se gli esponenti dell’Udc escludono che il taglio sia irreversibile. “Ci sarà un incontro – dice il consigliere comunale Udc Salvatore Incardona – sicuramente, Turano darà indicazioni che vanno oltre le mere speculazioni politiche”. L’amministrazione comunale ha proposto ricorso straordinario al presidente della Regione e il sindaco alla sua maggioranza ha spiegato che è pronto a rivolgersi anche al Cga.