Incorvaia e Pennoni trascinano la JT Gela al memorial Morinello

Gela. A trionfare nell’undicesimo memorial in onore di Pino Morinello, meglio noto come “u ziu Pinu”, è stata la JuveTerranova Gela, allenata dal tecnico gelese Angelo Gaccione e militante nel campionato di Terza Categoria. La squadra rosanero ha vinto contro l’Amo Gela con il risultato di 6-4, grazie alle doppiette di Biagio Pennoni e Graziano Incorvaia e alle reti di Alessandro Mallo e Manolo Brancacci. Per la squadra bianconera in rete Maurizio Nassi e Felice Mezzasalma.