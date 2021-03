Incubo Covid, un anno fa la prima vittima gelese: Orazio Condorelli stroncato dal virus

Gela. Un anno fa, la prima vittima gelese del Covid. Ricorre oggi un triste anniversario. Orazio Condorelli, 43enne operaio metalmeccanico, morì in Lombardia, dove si trovava per lavoro. Era il 25 marzo dello scorso anno. Fu strappato alla vita in totale solitudine, mentre tutta Italia ancora si cercava di capire cosa stesse succedendo. Da allora, le vittime gelesi hanno superato quota 60(sono 62 in totale), e probabilmente il numero è superiore, considerando altri gelesi che hanno perso la battaglia contro lo spietato virus in diverse parti di Italia e del mondo. Ai familiari di quanti sono stati colpiti da questa immane tragedia, l’amministrazione comunale esprime affetto e vicinanza. Oggi, il pensiero è per la famiglia Condorelli, per la moglie dell’operaio Concetta e per i figli Emanuele e Gloria.