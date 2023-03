Incubo patologie oncologiche, in città incidenza elevata ma visite Inps solo a Caltanissetta

Gela. Il nuovo rapporto “Sentieri”, come già capitato con i precedenti report, ha sollevato ancora una volta l’allarme sull’incidenza, che rimane alta, di gravi patologie tumorali. I numeri sono da analizzare con molta attenzione e tra i Sin italiani quello locale è ancora un fronte tra i più preoccupanti. In città dovrebbero esserci servizi a sostegno dei pazienti. Invece, il percorso è inverso: uffici e servizi vengono dislocati quasi esclusivamente a Caltanissetta. Accade pure per le visite della commissione Inps, che valuta la situazione dei pazienti oncologici e non solo. Lo scorso anno, per un breve periodo, le visite erano riprese direttamente in città, evitando spostamenti che per i malati non sono certo idonei. Tutto si è fermato e pure per la visita della commissione Inps bisogna raggiungere gli uffici nisseni. La questione arriva in consiglio comunale. Gli esponenti di “Una Buona Idea” Davide Sincero e Rosario Faraci hanno presentato un’interrogazione.