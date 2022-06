Incuria e decoro che non c’è: Giovani dem, “nessun risultato da Greco e Malluzzo”

Gela. Pochi risultati, se non addirittura nulli. Sul fronte pulizia ci sono enormi emergenze messe in risalto dal gruppo dei Giovani Democratici. Un tema che ha portato alle dimissioni dell’assessore Cristian Malluzzo e che ha diviso i renziani e il sindaco Lucio Greco. Per i Giovani Democratici, non si salva nessuno. “Già da dopo le dimissioni dell’assessore Grazia Robilatte la situazione è precipitata, degenerando in maniera disastrosa. Nulla né con l’interim del sindaco e né con l’intervento dell’assessore Malluzzo, anche lui recentemente dimessosi. La città si chiede, dato che al peggio non c’è mai fine, che cosa bisogna aspettarsi adesso. Siamo costretti a vivere nella deprivazione e nella sporcizia – fanno sapere – la manutenzione, che dovrebbe essere garantita non è adeguata e i minimi sforzi da parte dell’amministrazione sono totalmente inconcludenti. Gran parte dei cittadini vive in situazioni di disagio, non solo per quanto concerne il decoro urbano, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto igienico sanitario, dato che la non curanza del verde porta al continuo prolificare di insetti e animali. Un’ulteriore conseguenza della trascuratezza è il rischio incendi, fenomeno che con l’inizio della stagione estiva aumenta considerevolmente”. I giovani dem fanno il punto della situazione. “Da segnalare inoltre l’incuria di alcune rotatorie che risultano essere un problema per la sicurezza del guidatore. Ostacolano la visibilità. Sono state raccolte diverse testimonianze – aggiungono – la gente fa fatica a camminare lungo i marciapiedi. Una mamma, in particolare, ha spiegato di aver rischiato più volte graffi sul viso del figlio perché le erbacce invadono i marciapiedi a Macchitella, in via Pisticci e in via Spilamberto. Usufruire delle passerelle con il passeggino è impensabile perché sono totalmente sotterrate dalla sabbia. E siamo ancora a fine giugno. Un’altra area che versa in condizioni igienico-sanitarie pessime è quella di via Madonna del Rosario. Ua residente ha denunciato la presenza di sacchetti colmi di urina, sporcizia, immondizia ed erbacce alte. Anche la villetta di San Rocco in via Ara Pacis, necessita di interventi di pulizia e sanificazione

immediati. Lo stesso vale per Vva Ventura, dove i marciapiedi sono impraticabili. E ancora viale Cortemaggiore, via Rio de Janeiro, via Recanati, via Cascino, viale Giovanni Falcone e via Fontanarossa.