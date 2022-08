Incuria, rifiuti e manutenzione che non c’è, in ospedale il decoro è il grande assente

Gela. I tagli patiti nel corso degli anni hanno depotenziato tanti reparti dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, neanche il decoro e l’estetica del nosocomio, però, sembrano tra i primi pensieri del management. L’ingresso della struttura sanitaria non viene sottoposto a pulizia e manutenzione. Rifiuti a terra, cesti della spazzatura colmi, nessuna illuminazione e il verde lasciato al proprio destino. Difficile non accorgersi di un’incuria che sembra quasi esemplificativa dei passi indietro fatti dal nosocomio. In settimana, addirittura, è stato disposto il sequestro di una vera e propria discarica, nella zona dell’ex pronto soccorso. Rifiuti di ogni tipo sono ammassati senza alcuna autorizzazione e pare sia in corso un’indagine.