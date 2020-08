Incursione ladri nell’Accademia Macchitella, ci sono danni: tentato furto a PalaCossiga

Gela. Sono entrati nel primo pomeriggio di oggi, dopo aver messo fuori uso il sistema interno di videosorveglianza e aver forzato uno degli ingressi della struttura dell’Accademia di arti sceniche, a Macchitella. Sarebbero due giovani i ladri che hanno tentato di portare via un televisore e quello che hanno trovato nei locali. L’arrivo di uno degli operatori ha però fatto saltare il piano. I due si sarebbero dati alla fuga, lasciando anche il televisore. Probabilmente, hanno messo in tasca giusto qualche euro, trovato nelle casse. Ci sono danni soprattutto al sistema di videosorveglianza e alla mobilia. I responsabili della struttura sono già pronti a sporgere denuncia e a fornire i supporti per le immagini, che i ladri non sono riusciti a distruggere.