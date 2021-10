Indagine “Camaleonte”, gup si astiene nel giudizio sui Luca: perito per intercettazioni

Gela. Verrà valutata la richiesta di astensione, formulata dal nuovo gup che avrebbe dovuto giudicare i coinvolti nell’indagine “Camaleonte”, quella che ha toccato il gruppo imprenditoriale Luca. Il magistrato, appena subentrato, ha spiegato di aver già affrontato alcune questioni dell’inchiesta, in sede di riesame, e per questo motivo ritiene di non poter proseguire il procedimento, appena arrivato in udienza preliminare. Sono imputati gli imprenditori del gruppo Luca, che secondo i pm dell’antimafia di Caltanissetta avrebbero avuto contatti diretti con esponenti delle organizzazioni mafiose. Per gli inquirenti, il patrimonio degli imprenditori sarebbe stato alimentato dai rapporti con la criminalità organizzata. Una tesi che gli stessi coinvolti, Salvatore Luca, Rocco Luca, Francesco Luca, Francesco Gallo, Concetta Lo Nigro, Emanuela Lo Nigro, Maria Assunta Luca, hanno sempre respinto. Le aziende di famiglia hanno operato in diversi settori, anzitutto in quelli della vendita di auto e dell’immobiliare. Nel corso delle indagini, sono scattate misure di sequestro, anche se già in fase di riesame e in Cassazione non sono mancate le decisioni favorevoli. Davanti al gup, si trovano inoltre i funzionari di polizia Giovanni Giudice e Giovanni Arrogante. Sono accusati di aver favorito i Luca.