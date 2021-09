Indagine “Camaleonte”, parte udienza preliminare: sì a perizia su intercettazioni

Gela. In aula, davanti al gup del tribunale di Caltanissetta, si tornerà ad ottobre. Verrà nominato un perito, che avrà il compito di trascrivere il contenuto di alcune intercettazioni, effettuate in un altro procedimento. E’ stata accolta la richiesta avanzata dai difensori degli imprenditori Luca, in apertura dell’udienza preliminare, scaturita dall’inchiesta “Camaleonte”. Gli imprenditori, da anni impegnati nel settore della vendita di auto ma anche in quello edile ed immobiliare, sono accusati di aver favorito le organizzazioni mafiose, anche in relazione al patrimonio del loro gruppo aziendale. Davanti al gup, rispondono alle accuse Salvatore Luca, Rocco Luca, Francesco Luca, Francesco Gallo, Concetta Lo Nigro, Emanuela Lo Nigro, Maria Assunta Luca e anche i funzionari di polizia Giovanni Giudice e Giovanni Arrogante. Per le difese dei Luca, il contenuto delle intercettazioni può avere notevole importanza, rispetto alle contestazioni mosse dai pm della Dda di Caltanissetta. Secondo gli investigatori, ci sarebbe stato una sorta di sistema che legava gli stessi imprenditori ad esponenti delle organizzazioni mafiose. In base a quanto ricostruito, i Luca avrebbero avuto la possibilità di appoggi anche da esponenti delle forze dell’ordine. Tutti gli imputati hanno respinto le accuse, già in fase di indagine. Decisioni del riesame e dalla Cassazione hanno in parte dato conferma della linea difensiva. I pm dell’antimafia hanno chiesto il rinvio a giudizio per i coinvolti e il gup del tribunale nisseno si trova a valutare gli elementi, alla base di un’indagine che si è protratta per anni. I Luca, in più occasioni, hanno del tutto respinto ogni addebito.