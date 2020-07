Indagine emergenza rifiuti, cambia giudice: accuse anche ad ex sindaco e vice

Gela. I fatti contestati riguardano l’emergenza rifiuti dell’aprile di due anni fa, con i cumuli in strada diventati fonte di pericolo igienico-sanitario. Sarà però un altro gup ad occuparsene. Non più il giudice Lirio Conti, trasferito in altra sede, ma il magistrato Marica Marino. Le accuse vengono mosse all’ex sindaco Domenico Messinese, all’allora assessore all’ambiente Simone Siciliano, al dirigente del municipio Patrizia Zanone e all’imprenditore campano Alessio Balestrieri, titolare di Tekra, l’azienda che continua a gestire il servizio di raccolta rifiuti in città. Il procedimento potrebbe riprendere a settembre, per tutti gli imputati. La trattazione delle posizioni di Messinese e Balestrieri è già stata rinviata. Alla stessa data potrebbe essere fissata quella che riguarda le accuse a Siciliano e Zanone (nei prossimi giorni è fissata un’altra udienza), che attraverso i legali Franca Gennuso, Rocco La Placa e Francesco Furnari hanno scelto il rito abbreviato. L’ex sindaco e l’imprenditore (difesi dai legali Venere Salafia e Sinuhe Curcuraci) hanno optato per l’ordinario.