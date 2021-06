Indagine “Eurograni”, riesame revoca misura a Gennuso: cade l’interdizione

Gela. È stata revocata la misura interdittiva imposta al professionista Nicola Gennuso. Il commercialista è tra gli indagati nell’inchiesta sulla società “Eurograni”, poi fallita. Faceva parte del collegio sindacale dell’azienda, tra le più importanti in passato nel settore del brokeraggio internazionale dei grani. I giudici del riesame di Caltanissetta hanno accolto l’appello avanzato dai legali del professionista, gli avvocati Emanuele Maganuco e Joseph Donegani. Gennuso era sottoposto al divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche, ad iniziare appunto dalle società. Per i magistrati del riesame, non ci sono le condizioni per mantenere la misura. Secondo le indagini, i fondi della “Eurograni” sarebbero stati distratti e trasferiti alla “Mediterranea”, per sottrarli al fallimento. In base a quanto emerso dagli accertamenti condotti dai pm della procura e dai finanzieri, si sarebbe trattato di una scelta dell’imprenditore Massimo Barranco, poi sottoposto agli arresti. L’ipotesi è di bancarotta.