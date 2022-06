Indagine Ipab, Anm: “Le accuse di Bartoli ai pm Lo Valvo e Leo sono gravi e tendenziose”

L’Anm conferma che sulla posizione di Bartoli non ci sono state anomalie procedurali o informative, invece ipotizzate dal notaio, che si ritiene del tutto estraneo alle accuse. “Per Andrea Bartoli, indagato per due fattispecie di reato in concorso con altri tre soggetti, a differenza che per uno di essi, attinto da misura custodiale, non è stata chiesta dalla Procura di Gela alcuna misura cautelare; dunque, correttamente, non gli è stata notificata l’ordinanza di applicazione delle misure cautelari, venendo tuttavia a conoscenza delle imputazioni a suo carico da terzi. Non sono stati compiuti atti procedimentali nei confronti di Andrea Bartoli per i quali fosse necessaria la presenza del suo difensore, pertanto non è stato destinatario di informazione di garanzia. Il pubblico ministero ha depositato tempestivamente le richieste di proroga delle indagini preliminari, anche per Bartoli. Infine, la parola “Avaritia” non è mai stata usata dai magistrati né nel comunicato diffuso dalla Procura di Gela né nel corso della conferenza stampa all’uopo indetta, in piena ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo n.188/2021”, riporta ancora la nota. L’Anm si schiera con i due pm. “Esprimiamo pertanto piena solidarietà ai colleghi della Procura della Repubblica di Gela, nella certezza che tali iniziative non potranno turbarne la serenità e la determinazione nel quotidiano impegno”, concludono i magistrati della giunta distrettuale Chiara Benfante, Santi Bologna, Calogero Cammarata, Eleonora Guarnera, Massimo Trifirò e Martina Scuderoni.